Cara Delevingne'nin son hali üzdü

Jay Z’nin Puma isimli özel jetiyle Londra’ya dönerken görüntülenen Cara Delevingne'nin darmadağınık hali sevenlerini şoke etti.

Dünyaca ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne, son zamanlardaki sosyal medyaya düşen görüntüleriyle adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz hafta Burning Man Festivali'ne katılan Cara Delevingne, döndüğünde dağınık bir halde ve günlerdir banyo yapmadan görüntülenmişti.

Kendinde değil

Model ve oyuncuyla ilgile gelen son görüntüler ise durumun ciddiyetini daha çok ortaya çıkardı. Burning Man’den Los Angeles’a dönen Cara Delevingne, kendini kaybetmiş ve hareketlerini kontrol edemez bir halde görüntülendi.

Telefonla konuşurken garip garip hareketler yapan dünyaca ünlü isim, sevenlerini hem korkuttu hem de üzdü.

Cara Delevingne'nin son hali sevenlerini üzdü VİDEO



Akıllara Amy Winehouse geldi

Jay Z’nin Puma isimli özel jetiyle Londra’ya dönerken görüntülenen Cara Delevingne'nin videosu sosyal medyanın gündemi oldu. Cara Delevingne'yi görenlerin aklına alkol ve uyuşturucu sorunları yaşayan ve erken yaşta ölen Amy Winehouse geldi.