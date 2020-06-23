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    Cardi B. Muhteşem Yüzyıl izliyor

    Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B'nin, Muhteşem Yüzyıl dizisi seyrettiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 08:24
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    Cardi B. Muhteşem Yüzyıl izliyor #1

    Grammy Ödüllü şarkıcı Cardi B. de bir dönem izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinin hayranı çıktı.

    MUHTEŞEM YÜZYIL HAYRANI

    Bunu ortaya çıkaran şarkıcının Instagram hesabında paylaştığı bir video oldu. Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B. Instagram hesabında kızının videolarını paylaştı. Cardi B ile Offset'in kızı olan Kulture Kiari Cephus, oyun oynarken arka plandaki ekranda da Muhteşem Yüzyıl dizisinin görüntüleri dikkat çekti.

    Cardi B'nin izlediği bölümler, Meryem Uzerli'nin ayrılmasından sonra Vahide Perçin ile Pelin Karahan'ın kadroya katıldığı bölümler olduğu görüldü.

    Cardi B. Muhteşem Yüzyıl izliyor #2

    Cardi B. Muhteşem Yüzyıl izliyor #3

    Cardi B. Muhteşem Yüzyıl izliyor #4

    Cardi B. Muhteşem Yüzyıl izliyor #5

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