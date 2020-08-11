Cardi B, Türkiye'ye gelmek istiyor

Grammy ödüllü rapçi Cardi B, Osmanlı'nın kendisini etkilediğini söyledi. Rapçi, Türkiye'de müze gezmek istediğini belirtti.

Ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini söyledi.

Muhteşem Yüzyıl ve Kösem Sultan hayranı olarak bilinen Cardi B, eşi Offset ile birlikte Instagram’dan yaptığı canlı yayında Türkiye ile ilgili konuştu.

Eşini yolculuk için ikna etmeye çalıştığını belirten 27 yaşındaki rapçi, Türkiye'de müze gezmek istediğini ifade etti ve şunları aktardı:

"TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

"Türkiye’ye gitmek istiyorum. Sebebi ise Osmanlı İmparatorluğun’dan çok etkileniyorum. Ama birisi (Offset) 16 saatlik uçuş yapmak istemiyor. Ben 16 saatlik uçuşa dayanabilirim ama bir yandan Offset’i de anlayabiliyorum. Ben oraya gidip müze gezeceğim."

"OSMANLI BENİ ETKİLİYOR"

Cardi B, tarihi çok sevdiğini ve Osmanlı'nın kendisini etkilediğini kaydederek, "Türkiye, kendimizi kısıtlamamız gereken bir ülke değil. Osmanlı İmparatorluğu beni etkiliyor ve ne zaman olur bilmem. Bir şekilde gitmek istiyorum." dedi.

Cardi B. Muhteşem Yüzyıl izliyor ViDEO