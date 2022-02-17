Çarli'nin Cilvenaz'ı değişmedi

Çarli dizisinde Cilvenaz karakterine hayat veren Mine Çağlar Kondu yıllara meydan okuyor.

90'ların sevilen dizisi Çarli dizisinde Cilvenaz karakterine hayat veren Mine Çağlar Kondu, yıllar sonra gündeme geldi. Cilvenaz karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen Mine Çağlar Kondu, yıllara meydan okuyan görüntüsü ise hayranlarından beğeni topluyor.

VETERİNER OLDU

Oyunculuğu bıraktığı için pişman olmadığını söyleyen Kondu, Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olduktan kendi mesleğini devam ettiriyor.

Şu anda bir veteriner kliniğine sahip olan Çağlar Kondu, Türkiye'nin önde gelen veteriner hekimleri arasında gösteriliyor.