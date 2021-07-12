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    Carole Hakko hayatını kaybetti

    Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan “Bir Dilek Tut-Make A Wish” derneğinin başkanı Carole Hakko, pankreas kanserine yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 06:54
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    Carole Hakko hayatını kaybetti

    İyilik meleği olarak bilinen Carole Hakko, geçtiğimiz şubat ayında 34 yıldır evli olduğu Jeff Hakko’dan boşanmıştı. Alan Hakko ve Romina Hakko’nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

    Vefat eden Hakko, tüm sevenlerini yasa boğarken, dostları sosyal medyada birbiri ardına paylaşımlar yaparak üzüntülerini bildirdi.

    DOĞUM GÜNÜNÜ HEDİYE ETTİ

    Aralık ayında yeni yaşını kutlayan Hakko, doğum günü hediyesi yerine “Bir Dilek Tut” derneğine bağış yapılmasını istemiş ve kanser hastası çocuklar için 59 bin TL toplamıştı.

    Carole Hakko hayatını kaybetti #1

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