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Caroline Scheufele Bodrum'da 70 bin dolar hesap ödedi

Caroline Scheufele Bodrum'da 70 bin dolar hesap ödedi

Her yaz tatil için Bodrum'u tercih eden ‘Elmas Kraliçesi’ lakaplı Alman milyarder Caroline Scheufele, yine tatil için Türkiye'yi seçti.