Petrol
94.03
1.81%
Euro
18.1792
0.41%
Dolar
18.2213
0.14%
Altın
997.46
0.47%
Borsa
3143
0.00%
Bitcoin
367.820
0.65%
BTXN Coin
4.69
9.32%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Caroline Scheufele Bodrum'da 70 bin dolar hesap ödedi

    Her yaz tatil için Bodrum'u tercih eden ‘Elmas Kraliçesi’ lakaplı Alman milyarder Caroline Scheufele, yine tatil için Türkiye'yi seçti.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Caroline Scheufele Bodrum'da 70 bin dolar hesap ödedi

    Dünyaca ünlü mücevher ve saat markası Chopard'ın eş başkanı Caroline Scheufele Bodrum'da tatil yapıyor.

    Ünlü isim 15 kişiyle beraber Yalıkavak Marina içerisinde bulunan lüks bir mekana gitti.

    "Bugün Bodrum'un altın çağını yaşadığını görüyorum. Denizlerdeki evim Türkiye. Türkiye'deki domatesin tadını dünyanın hiçbir yerinde bulamıyorum" diyen ünlü milyarder lokantada her şeyi denedi.

    Caroline Scheufele Bodrum da 70 bin dolar hesap ödedi #1

    Kişi başı 90 bin TL ödedi

    Beş saat boyunca Japon mutfağı lezzetlerini tadan ve şişelerce şampanya, şarap ve viski tüketen grup, gece sonunda tam 70 bin dolar hesap ödedi. Yani kişi başı gelen hesap yaklaşık 90 bin TL.

    Caroline Scheufele Bodrum da 70 bin dolar hesap ödedi #2

    Caroline Scheufele Bodrum da 70 bin dolar hesap ödedi #3

    Caroline Scheufele Bodrum da 70 bin dolar hesap ödedi #4


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Eski eşini satırla tehdit etti, gözaltına alındı
    3. Sayfa

    Eski eşini satırla tehdit etti, gözaltına alındı

    ABD istihbaratı: Rus ordusu, Ukrayna'da asker sorunu yaşıyor
    Dünya

    ABD istihbaratı: Rus ordusu, Ukrayna'da asker sorunu yaşıyor

    Görüş Bildir