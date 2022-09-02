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- Caroline Scheufele Bodrum'da 70 bin dolar hesap ödedi
Caroline Scheufele Bodrum'da 70 bin dolar hesap ödedi
Her yaz tatil için Bodrum'u tercih eden ‘Elmas Kraliçesi’ lakaplı Alman milyarder Caroline Scheufele, yine tatil için Türkiye'yi seçti.
- Haber Merkezi
- 02.09.2022 - 09:21
- Güncelleme : 02.09.2022 - 09:24
Dünyaca ünlü mücevher ve saat markası Chopard'ın eş başkanı Caroline Scheufele Bodrum'da tatil yapıyor.
Ünlü isim 15 kişiyle beraber Yalıkavak Marina içerisinde bulunan lüks bir mekana gitti.
"Bugün Bodrum'un altın çağını yaşadığını görüyorum. Denizlerdeki evim Türkiye. Türkiye'deki domatesin tadını dünyanın hiçbir yerinde bulamıyorum" diyen ünlü milyarder lokantada her şeyi denedi.
Kişi başı 90 bin TL ödedi
Beş saat boyunca Japon mutfağı lezzetlerini tadan ve şişelerce şampanya, şarap ve viski tüketen grup, gece sonunda tam 70 bin dolar hesap ödedi. Yani kişi başı gelen hesap yaklaşık 90 bin TL.