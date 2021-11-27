Casey Affleck yeni sevgilisiyle görüntülendi

Meslektaşı Caylee Cowan ile yeni aşka yelken açan Casey Affleck, kameralara sarmaş dolaş yakalandı. Kameraları fark eden çift, gülümseyerek uzaklaştı.

Dünyaca ünlü film yıldızı Ben Affleck'in kardeşi olan Oyuncu Casey Affleck, yen aşka yelken açtı.

23 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE YAKALANDI

Yaşamın Kıyısında, Kızımı Kurtarın gibi filmlerle izleyicilerin gönlüne giren Casey Affleck (46), kendisinden 23 yaş küçük olan Caylee Cowan (23) ile kameralara yakalandı.





AFFLECK'İ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Los Angeles sokaklarında sarmaş dolaş yakalana çift birbirinden ayrılamadı. Bir müddet sonra aracına geçen Affleck'i sevgilisi, Cowan öpücüklere boğdu.

GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ FARK EDİNCE GÜLÜMSEDİLER

Sevgilisinin ilgisine karşı aracından tekrar inen Affleck, Cowan'a sarılarak kayıtsız kalmadı.

İkili görüntülendiklerini fark edince kameralara gülümsedi.