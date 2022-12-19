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    Çaycı Hüseyin'in acı günü

    Oynadığı dizi karakterleri 'Çaycı Hüseyin' ile bilinen Alpaslan Özmol'un annesi hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 07:36
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    Çaycı Hüseyin'in acı günü

    Bir zamanlar Çocuklar Duymasın adlı dizide Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınan Alpaslan Özmol annesini kaybetti.

    Acı haber yapımcı duyurdu

    Acı haberi ise Özmol'un şimdilerde rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu.

    Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

    Çaycı Hüseyin in acı günü #1


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