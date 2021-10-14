Çaycı Hüseyin'in babası yaşamını yitirdi

Sık sık sosyal medyada kendisinin ölüm haberleri çıkan Alparslan Özmol'un, Gemlik’te yaşayan babası Coşkun Özmol, hayatını kaybetti.

Türk Televizyon dizilerinde Çaycı Hüseyin karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol'un, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan babası hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun babası Coşkun Özmol, solunum rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanenede tedavi görüyordu.

21 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Coşkun Özmol'un cenazesinin, yarın Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii'nde öğlen vakti toprağa verileceği belirtildi.

SOSYAL MEDYA YALANLARININ EN ÜNLÜSÜ

Ünlü oyuncunun sık sık sosyal medyada ölüm haberleri çıkıyordu.

Sosyal medyada hakkında en çok asparagas haber çıkan isimlerden biri olan oyuncu Özmol, yakın zamanda bu konu hakkında açıklamalarda bulunarak tatlı-sert bir çıkış yapmıştı.