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    Cedi Osman, aşkını paylaştı

    Çeşme’de tatil yapan Cedi Osman, sosyal medya hesabından Ebru Şahin ile beraber olduğu ilk fotoğrafını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 14:23
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    Cedi Osman, aşkını paylaştı

    İlişkilerini yalanladıktan kısa bir süre sonra Çeşme’de el ele görüntülenen basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, tatillerine devam ediyor.

    Çiçeği burnunda ikili sık sık objektiflere yakalanırken, taraflardan da ilk resmi paylaşım geldi.

    CEDİ, SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI

    Cedi Osman, Instagram hesabı üzerinden sevgilisi Şahin ile olduğu ilk fotoğrafını yayınlarken, Şahin de paylaşımın yorum kısmına kalp koydu.

    Cedi Osman'ın paylaşımı ise kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

    Cedi Osman, aşkını paylaştı #1

    Cedi Osman, aşkını paylaştı #2

    Cedi Osman, aşkını paylaştı #3

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