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    Cedi Osman: Ebru hayatımdaki en güzel şey

    NBA'de mücadele eden Cleveland Cavaliers takımında forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, evlenme teklif ettiği oyuncu Ebru Şahin'e aşkını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 07:31
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 07:39
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    Cedi Osman: Ebru hayatımdaki en güzel şey

    'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

    Cedi Osman, Ebru Şahin'e sürpriz yapmış ve özel jet kiralayarak, sevgilisiyle birlikte Kapadokya'ya gitmişti. Milli basketbolcu, burada ünlü oyuncuya evlilik teklif etmişti.

    AŞKINI ANLATTI

    Sevgilisinden 'evet' yanıtını alan Cedi Osman, verdiği bir röportajda, Ebru Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden bahsetti.

    "HAYATIMDAKİ EN GÜZEL ŞEY"

    Milli basketbolcu, "Hayatımdaki en güzel şey. Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O çok özel, o benim için gerçekten çok özel, o bir tane.

    "YÜZÜĞÜ GEÇEN SENE ALDIM"

    Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay" ifadelerini kullandı.

    Cedi Osman: Ebru hayatımdaki en güzel şey #1

    Cedi Osman: Ebru hayatımdaki en güzel şey #2

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