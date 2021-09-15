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    Cedi Osman, Ebru Şahin'e evlenme teklifi etti

    NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin evleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 06:55
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    Cedi Osman, Ebru Şahin'e evlenme teklifi etti

    ATV ekranlarında yayınlanan ve nisan ayında final yapan Hercai dizisinin "Reyyan"ı Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, bir yıldır devam eden beraberlikleri evlilikle taçlandırıyorlar.

    "EVET DEDİM"

    Yaz boyu arkadaşlarının düğünlerine katılan çift evlenmeye karar verdi. Cedi Osman, dün Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti. Ebru Şahin o anları sosyal medya hesabında "Evet dedim" notuyla paylaştı.

    Cedi Osman, Ebru Şahin e evlenme teklifi etti #1Cedi Osman, Ebru Şahin e evlenme teklifi etti #2Cedi Osman, Ebru Şahin e evlenme teklifi etti #3

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