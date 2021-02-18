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    Cedi Osman, Ebru Şahin'i paylaştı

    Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan Cedi Osman, gönderisine düştüğü notla ayrılık iddialarını yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 10:13
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    Cedi Osman, Ebru Şahin'i paylaştı

    Geçtiğimiz yıl haziran ayında ABD Baketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ebru Şahin'den şaşırtan bir hamle gelmişti.

    Bir süre önce tüm sosyal medya hesaplarını kapatan 26 yaşındaki Şahin'in, Cedi Osman ile yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.

    25 yaşındaki basketbolcunun da Sevgililer Günü'nde paylaşım yapmaması da dikkat çekmişti.

    "AYRILIK DEĞİL DETOKS"

    Bunun üzerine açıklamada bulunan ünlü oyuncunun menajeri, "Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi" ifadelerini kullanmıştı.

    "RUHUMU BULDUĞUM YER"

    Şahin'in menajerinin açıklamasının ardından Cedi Osman da yeni bir paylaşımda bulundu. Sevgilisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Osman, gönderisine, "Burası ruhumu bulduğum yer. Bu yüzden evde olduğumu biliyorum" notunu düşerek, haklarında çıkan iddiaları yalanlamış oldu.

    Cedi Osman, Ebru Şahin i paylaştı #1

    Cedi Osman, Ebru Şahin i paylaştı #2

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