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    Cedi Osman Mardin'de

    Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin için aşkı Cedi Osman Mardin'e gitti.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 11:01
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    Cedi Osman Mardin'de

    ‘Hercai' dizisinde rol alan Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman'ın birlikteliği tam gaz devam ediyor.

    CEDİ ÖZLEDİ

    Bir süredir Ebru Şahin’in dizi çekimleri nedeniyle Mardin’de bulunmasından dolayı uzak kalan ikiliden Cedi Osman, kız arkadaşının hasretine daha fazla dayanamadı.

    SETİ ZİYARET ETTİ

    Basketbolcu, haftasonunda Mardin’e giderek Ebru Şahin ile vakit geçirdi. Kız arkadaşının setine giden Cedi Osman ile Ebru Şahin kısa bir sürede olsa hasret giderdi.

    Cedi Osman Mardin de #1

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