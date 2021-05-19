Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin'in doğum gününü kutladı

Yıldız basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'in 27’nci yaş günü için yayınladığı romantik mesajda, "Seni anlatmaya kelimeler yetmez" ifadesini kullandı.

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin'in yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

“SENİ ANLATAMAM, KELİMELER YETMEZ”

Başarılı basketbolcu, oyuncu sevgilisinin 27’nci yaşını, "Ben şu anda ne yazarsam yazayım yetmeyecek. Çünkü seni anlatamam, kelimeler yetmez ama şunu söyleyebilirim; sen hep gül olur mu? İyi ki doğdun güzel suratlım. Seni Seviyorum." sözleriyle kutladı.

BEĞENİ YAĞDI

Instagram üzerinden yapılan kutlama, binlerce beğeni aldı.