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    Cedi Osman'ın düğün paylaşımı çok beğenildi

    Oyuncu Ebru Şahin'le hayatını birleştiren ünlü basketbolcu Cedi Osman, düğün gününden bir kare yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 07:13
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 08:43
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    Cedi Osman'ın düğün paylaşımı çok beğenildi

    2022 yılının Temmuz ayında iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın mutlu birlikteliği devam ediyor.

    Son olarak ünlü çiftten Cedi Osman'ın, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

    Cedi Osman ın düğün paylaşımı çok beğenildi #1

    Beğeni yağdı

    Cedi Osman, düğünde çekilen bir karesini 1.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından eşi Ebru Şahin'i kalbine etiketleyerek paylaştı.

    Ünlü ismin gönderisi, kısa sürede 59 bine yakın beğeni aldı.

    Cedi Osman ın düğün paylaşımı çok beğenildi #2


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