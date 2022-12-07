Cedi Osman'ın düğün paylaşımı çok beğenildi

Oyuncu Ebru Şahin'le hayatını birleştiren ünlü basketbolcu Cedi Osman, düğün gününden bir kare yayınladı.

2022 yılının Temmuz ayında iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın mutlu birlikteliği devam ediyor.

Son olarak ünlü çiftten Cedi Osman'ın, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Beğeni yağdı

Cedi Osman, düğünde çekilen bir karesini 1.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından eşi Ebru Şahin'i kalbine etiketleyerek paylaştı.

Ünlü ismin gönderisi, kısa sürede 59 bine yakın beğeni aldı.