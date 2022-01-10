Çelik, en büyük pişmanlığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Çelik, İzel-Çelik-Ercan grununun neden ayrıldığı hakkında açıklama yaptı.

90'lı yıllarda Türk Pop Müziği'ne damga vuran şarkıcı Çelik, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Bir dönem kariyer yolculuğunda İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi ile ilerleyen grubun dağılmasıyla ilgili konuştu.

Çelik, "İzel-Çelik-Ercan neden MFÖ gibi uzun soluklu olmadı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"ÇEVRE ETKİSİ"

"Ercan’a da bu soruyu sormuşlardı o da, 'Grubun dağılması çocukça. Çevrenin yanlış yönlendirmesi kaynaklıydı, hala mantıklı sebep bulamıyoruz.' demişti. Ben de bu yorum altına imzamı atarım. Çok genç ve tecrübesizdik. O zamanlar ülkede menajerlik yoktu. Keşke hiç ayrılmasaydık, hayatımdaki en değerli dostlarımdır.

"ŞÖHRET ALTINDA EZİLDİK"

Biz çok erken yaşta şöhret olduk. Başlangıçtaki dönemimiz için söylüyorum; Şöhretin altında ezildik. Ama iyi tarafından bakarsak; Ercan’ı Ercan, beni Çelik, İzel’i de İzel yaptı."