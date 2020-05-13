Çelik ile Buket Saygı doğum günlerini birlikte kutladı

14 yıl önce boşanan Çelik ile Buket Saygı, çocukları için görüşmeye devam ediyor.

2002 yılında dünyaevine giren ancak 3 yıl sonra yollarını ayıran Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı.

BUKET'İN KOMİĞİNE GİTTİ

Çelik “Pasta bulamadık, ne yapalım?” derken, şarkıcının çekim yaptığını fark eden Buket Saygı ise bu duruma gülümseyerek “Çok komiğime gitti." dedi.

"BÖYLE OLUR KARANTİNADA DOĞUM GÜNÜ"

Çelik, kutlama videosunu “Böyle olur karantinada doğum günü kutlaması neşesi.” notuyla paylaştı.

Buket Saygı ile Çelik, 2002 yılında evlenmişti. 2005 yılında boşanan Çelik ve Buket Saygı’nın, Atilla Ata isimli bir erkek çocukları var.