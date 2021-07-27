Celil Nalçakan'ın aşı kuralı

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, aşı olmayan insanlarla arasına mesafe koyacağını söyledi.

‘Kardeşlerim' dizisinin Akif'i ünlü oyuncu ve şarkıcı Celil Nalçakan, koronavirüs aşısı vurulmayanlara karşı kendince kurallar koydu.

AŞI OLMAYANI YANINA YAKLAŞTIRMIYOR

Celil Nalçakan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda iki doz aşı olmayan kimseyle tokalaşmayacağını, birlikte fotoğraf çektirmeyeceğini, aynı set ortamında bulunmayacağını ve aynı sahnede şarkı söylemeyeceğini açıkladı.