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- Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı
Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü sanatçı Cem Adrian’ın babası Celal Filiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cem Adrian’ın da katıldığı cenaze töreni ile Filiz, Edirne'ye bağlı Ekmekçi köyü mezarlığına defnedildi.
- DHA
- 24.03.2021 - 14:09
- Güncelleme : 24.03.2021 - 14:15
Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, dün yaşamını yitirdi.
BABASINI DEFNETTİ
Filiz için bugün Edirne'nin Ekmekçi köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılının cenaze namazına Cem Adrian, annesi Nazlı Filiz, ablası Özlem Alper, yakınları ve köylüler katıldı.
ÜNLÜ ŞARKICI TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Cenaze namazının ardından Celal Filiz, okunan dualarla toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Cem Adrian'ı oldukça üzgün olduğu görüldü.
Törende taziyeleri kabul eden Cem Adrian, gazetecilere bir açıklama yapmayacağını söyledi.
Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı VİDEO