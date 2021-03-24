Euro
9.488
0.28%
Dolar
7.9948
0.69%
Altın
443.64
0.61%
Borsa
1.399
1.59%
Bitcoin
449.499
3.64%
EXEN Coin
12.50
-2.95%
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı

    Ünlü sanatçı Cem Adrian’ın babası Celal Filiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cem Adrian’ın da katıldığı cenaze töreni ile Filiz, Edirne'ye bağlı Ekmekçi köyü mezarlığına defnedildi.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı

    Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, dün yaşamını yitirdi.

    BABASINI DEFNETTİ

    Filiz için bugün Edirne'nin Ekmekçi köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılının cenaze namazına Cem Adrian, annesi Nazlı Filiz, ablası Özlem Alper, yakınları ve köylüler katıldı.

    ÜNLÜ ŞARKICI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

    Cenaze namazının ardından Celal Filiz, okunan dualarla toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Cem Adrian'ı oldukça üzgün olduğu görüldü.

    Törende taziyeleri kabul eden Cem Adrian, gazetecilere bir açıklama yapmayacağını söyledi.

    Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı VİDEO

    Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı #1

    Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı #2

    Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir