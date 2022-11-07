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    Cem Belevi, dansözle oynadı

    Ünlü şarkıcı Cem Belevi, sahnesine çıkardığı dansözle karşılıklı göbek attı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 13:13
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    Cem Belevi, dansözle oynadı

    Son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isilerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı Cem Belevi,  geçtiğimiz gün İstanbul'daki bir mekanda sevenleriyle bir araya geldi.

    Dansözle oynadı

    Neredeyse her konserine dansöz çıkaran Belevi, yine sahne şovuyla dikkat çekti. Şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşatan başarılı şarkıcı, sahnede dansözle karşılıklı göbek atmayı da ihmal etmedi.

    "Görücü usulü olsun"

    Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Belevi en son verdiği röportajda evlilik meselelerini artık annesine bıraktığını söylemişti. Ünlü şarkıcı, "Görücü usulüyle evleneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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