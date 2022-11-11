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    Cem Belevi: İstanbul'da etek giymek bizi bozar

    Şık giyinen şarkıcılar arasında yer alan Cem Belevi, son dönemde ünlü erkeklerin giydiği etek akımıyla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 10:43
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    Cem Belevi: İstanbul'da etek giymek bizi bozar

    Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı Cem Belevi, önceki gün bir davete konuk oldu.

    En iyi çıkış yakalayan erkek popçuları arasında yer alan Cem Belevi, hem müzikten hem de ünlü erkeklerin son dönemde etek giymesi ve oje sürmesiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

    "Ben etek giymedim"

    "İstanbul'da etek giymek bizi bozar" diyen yakışıklı popçu, "İskoçya'da gaza gelip giyebiliriz. Ama bir klip çekimi olsa o yöreye uygun giyinilebilir. Ben İskoçya'ya gittim ama giymedim mesela giyenleri de gördüm. Ama tekrar söylüyorum bunlar İstanbul'da bizi bozar." diye konuştu.

    "Benim yolum muzik"

    Oyunculuk ve müzik kariyeriyle ilgili de konuşan Belevi, "İkisini de çok seviyorum oyunculuğu da müziği de. Ama benim yolum müzik konserlerde daha çok buluşuyoruz sevenlerimle.

    Biliyorsunuz konserimde artık gazino konsepti uyguluyorum. Sahnemde 70'ler şarkılar, arabesk şarkılar okuyoruz. Yakında yurt dışı gidiyorum. Avrupa turnesine çıkacağım" dedi.

    Cem Belevi: İstanbul'da etek giymek bizi bozar ViDEO

    Cem Belevi: İstanbul da etek giymek bizi bozar #1

    Cem Belevi: İstanbul da etek giymek bizi bozar #2

    Cem Belevi: İstanbul da etek giymek bizi bozar #3

    Cem Belevi: İstanbul da etek giymek bizi bozar #4


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