Cem Belevi: Sezonu hızlı geçiriyorum

Son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isilerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı Cem Belevi, yeni projelerini anlattı.

Şu sıralar sahnesinde uyguladığı Cemiyet Gazinosu konseptiyle yeniliklere imza atan şarkıcı ve oyuncu Cem Belevi, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Her zaman keyifli halleriyle dikkat çeken Belevi'nin yine keyfi yerindeydi.

Eksikleri tamamladı

Ayaküstü sohbet eden şarkıcı; "Her şey yolunda. Bir reklam çekimim vardı, gelmişken de eksiklerimi tamamlıyorum" dedi.

"İki sinema filmi ve yeni şarkı geliyor"

Yeni projelerin olduğunu dile getiren Belevi; "Önümüzde iki tane sinema filmi var. Onlara çalışıyorum, yakında çekimlerine başlayacağız.

Onun dışında yeni şarkı çalışmalarımız var. Anlayacağınız sezonu hızlı geçiriyorum. Yoğun çalışıyoruz" dedi.