Cem Belevi ve Zehra Yılmaz ilişkilerine ara verdi

Evlilik hazırlığı yapan Zehra Yılmaz ve Cem Belevi, ilişkilerini dinlenmeye aldı.

Cem Belevi, üç ay önce Zehra Yılmaz’a evlenme teklifi etmişti. Belevi, ilişkilerine ara verdiklerini söyledi. Evlilik tarihi için erken davranmayacağı öğrenilen çift, bu süreçte beraberliklerini gözden geçirecek.

"ARA VERELİM İSTEDİK"

Şarkıcı, “Hem pandemi hem de Zehra’nın ailesi Azerbaycan’da. Öyle bir ara verelim istedik.” dedi.

"SALGIN VAR"

26 yaşındaki oyuncu ise geçtiğimiz günlerde, “Annem ve babam Bakü’de yaşıyor. Bu ortamda düğün yapmamız doğru olmaz. Bu nedenle biz de ileri bir tarihe erteledik. Salgın da var.” demişti.

ROMANTİK EVLENME TEKLİFİ

Zehra Yılmaz'ın doğum günü için tekne turu ayarlayan Belevi, karada ise romantik bir hazırlık yapmıştı. Mumlar ve kalplerle süslenen sahildeki alanda oyuncuya, “İlk gördüğümde anlamıştım. Seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Benimle evlenir misin?” diyen Belevi, 'evet' cevabını almıştı.