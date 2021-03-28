Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi

Yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde Taş Kafa karakteriyle tanınan oyuncu Cem Cücenoğlu 150 kilodan 90 kiloya düştü. 60 kilo veren oyuncu adeta bambaşka birine dönüştü.

2017'de final yapan “Poyraz Karayel” dizisinde canlandırdığı “Taş Kafa” karakteriyle tanınan oyuncu Cem Cücenoğlu, büyük bir değişim geçirdi.

Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Cücenoğlu, mide ameliyatı sonrasında adeta bambaşka biri oldu.

“60 KİLO FAZLAM VAR”

60 kilo verdiğini açıklayan oyuncu, değişimini Instagram paylaşımıyla gözler önüne serdi.

150 kilodan 90'a düşen 44 yaşındaki Cücenoğlu, geçtiğimiz günlerde Celil Nalçakan ile birlikte olduğu fotoğrafı, "60 kilo fazlam var" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

CEM CÜCENOĞLU KİMDİR?

Cem Cücenoğlu, 7 Nisan 1976 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Batı Müziği Piyano Bölümü'nde tamamladı. Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu’nun yeğenidir.

İlk oyunculuk deneyimini 1999 yılında yayınlanan Deli Yürek dizisi yaşayan Cem Cücenoğlu; Gurbet Kadını, Cennet Mahallesi, Yabancı Damat, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Düriye'nin Güğümleri, Ustura Kemal gibi projelerde rol almıştır.