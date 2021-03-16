Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan miras açıklaması

Cem Karaca'nın beşinci ve son eşi İlkim Karaca miras tartışmalarına son noktayı koydu.

Cem Karaca'nın 2001 yılında evlendiği son eşi İlkim Karaca, usta sanatçının önceki eşlerinden Feride Balkan ve oğlu Emrah ile yaşadığı miras krizi hakkında konuştu.

"MEZARI AÇTIRMADIM"

Karaca, "Ben Cem'i kaybettikten sonra saldırıya uğradım. 'Neden bize haber vermedin, medyaya biz açıklama yapacağız' dediler. Hiçbir zaman miras kavgası içinde olmadım eşimin mezarını açtırmadım" ifadelerini kullandı.

Karaca, usta sanatçının hayattaki dostlarına da sistem etti: "Geçmişte yaşananları bilip şimdi susan Cem'in arkadaşlarına kırgınım. Onu mezarından çıkartanları durdurmak gerekiyordu. Herkes benden bildi."

BARIŞ MANÇO İLE CEM KARACA KARDEŞ İDDİASI

İlkim Karaca, Barış Manço ile Cem Karaca'nın kardeş oldukları iddiaları hakkında ise, "Bildiklerimi saklamak kaydıyla şehir efsanesi olarak kalsın" sözlerini dile getirdi.