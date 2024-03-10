Cem Yılmaz, acılı gününde Zafer Algöz'ü yalnız bırakmadı

ensonhaber.com
Zafer Algöz, anne acısıyla sarsıldı...
Hastanede tedavi gören Algöz'ün annesi 83 yaşında hayatını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde hayatını dün kaybeden Güner Algöz için Koca Camii'de ikindi vaktinde cenaze namazı kılındı.
Cem Yılmaz yalnız bırakmadı
Güner Algöz'ün cenazesine oğlu Zafer Algöz'ün yanı sıra Cem Yılmaz, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ailesi ve yakınları katıldı.
Güner Alagöz'ün cenazesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Geriş Mezarlığında defnedildi. Algöz'ün anne ve babası uzun yıllardır Burhaniye'de yaşıyordu.
Yılmaz'ın sevgilisiyle cenazeye gelmesi de dikkati çekti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış