Cem Yılmaz'dan Badi Ekrem açıklaması

Ferdi Eğilmez, ‘Badi Ekrem'in eşofman takımının Cem Yılmaz'da olduğunu söylemişti.

'Hababam Sınıfı', 'Süt Kardeşler' ve 'Canım Kardeşim' gibi sevilen pek çok filmin yönetmeni merhum Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, Şener Şen'in canlandırdığı 'Badi Ekrem' karakteri ile özdeşleşmiş olan kırmızı eşofman takımını ünlü komedyen Cem Yılmaz'a verdiğini açıklamıştı.

"CEM'E VERDİM"

Eğilmez, "Arkadaşlar lütfen artık bundan sonra 'Badi Ekrem'in eşofmanı sende mi?' diye sormayın. Sevgili kardeşim Cem Yılmaz'a hediye ettim tüm takımı. Alt, üst, düdük ne varsa hepsi kendisinde. Teşekkür ederim ilginize..." şeklinde konuşmuştu.

"BENDE DEĞİL"

Cem Yılmaz da jet yanıt verdi:

“Badi Ekrem’in eşofman takımı bende değil.”