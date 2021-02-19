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    Cem Yılmaz bastonla yürüyor

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, karlı zeminde düşmemek için baston kullanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 10:55
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    Cem Yılmaz bastonla yürüyor

    47 yaşındaki Cem Yılmaz, önceki gün Levent'te görüntülendi. Yıllardır bel fıtığıyla uğraşan ünlü oyuncu, karlı zeminde düşmemek için baston kullandı.

    "SOKAKTA RÖPORTAJ VERMİYORUM"

    Gazetecilerin sorularına, "Sokakta röportaj vermiyorum arkadaşlar biliyorsunuz.” diyerek yanıtsız bırakan Yılmaz, daha sonra ofisinin yolunu tuttu.

    Ünlü komedyen, geçtiğimiz haftalarda da Etiler'deki bir hastaneydi. Daha önce aynı hastane çıkışı görüntülenen komedyen, bel fıtığı için tedavi gördüğünü söylemişti.

    Cem Yılmaz bastonla yürüyor #1

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