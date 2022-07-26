Petrol
99.97
-0.22%
Euro
18.1169
-0.46%
Dolar
17.863
0.51%
Altın
986.97
0.40%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
378.287
-4.11%
BTXN Coin
9.60
-4.57%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Cem Yılmaz: Bu adam benim babam

    Cem Yılmaz, filmlerinde kullandığı fotoğraftaki kişinin kim olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 07:09
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 09:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cem Yılmaz: Bu adam benim babam

    Oğlu Kemal ile Bodrum'da tatil yapan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Yılmaz, her filminde kullandığı fotoğraftaki kişinin kim olduğunu ilk kez açıkladı.

    "Bu adam kim?"

    Twitter hesabından son günlerde üst üste keyifli paylaşımlar yapan Yılmaz, takipçisinden gelen bir soruyu da yanıtladı. Yılmaz'ın takipçisi filmlerde gördüğü o fotoğrafı atarak "Abi onu bırak şimdi bu adam kiiiiimmmm ???" diye sorunca Cem Yılmaz, o gerçeği ilk kez açıkladı.

    "Babam"

    Ünlü komedyen, "Birçok filmde kullandığım bu fotoğraf benim doğduğum yıl çekilmiş sevgili babam Arif Yılmaz'ın fotoğrafıdır." dedi.

    Cem Yılmaz: Bu adam benim babam #1

    Cem Yılmaz: Bu adam benim babam #2


    İlginizi Çekebilir

    Ankara'da taksici, yanında eşi ve çocukları olan sürücüye saldırdı
    3. Sayfa

    Ankara'da taksici, yanında eşi ve çocukları olan sürücüye saldırdı

    Resmi Gazete 26 Temmuz 2022 Salı| Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 26 Temmuz 2022 Salı| Resmi Gazete bugünün kararları

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir