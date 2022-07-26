Cem Yılmaz: Bu adam benim babam

Cem Yılmaz: Bu adam benim babam

Cem Yılmaz, filmlerinde kullandığı fotoğraftaki kişinin kim olduğunu açıkladı.

Oğlu Kemal ile Bodrum'da tatil yapan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Yılmaz, her filminde kullandığı fotoğraftaki kişinin kim olduğunu ilk kez açıkladı.

"Bu adam kim?"

Twitter hesabından son günlerde üst üste keyifli paylaşımlar yapan Yılmaz, takipçisinden gelen bir soruyu da yanıtladı. Yılmaz'ın takipçisi filmlerde gördüğü o fotoğrafı atarak "Abi onu bırak şimdi bu adam kiiiiimmmm ???" diye sorunca Cem Yılmaz, o gerçeği ilk kez açıkladı.

"Babam"

Ünlü komedyen, "Birçok filmde kullandığım bu fotoğraf benim doğduğum yıl çekilmiş sevgili babam Arif Yılmaz'ın fotoğrafıdır." dedi.