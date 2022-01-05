Euro
15.1017
-0.33%
Dolar
13.3588
-0.36%
Altın
779.6390
-0.37%
Borsa
1,965.52
0.10%
Bitcoin
625.000
0.57%
BTXN Coin
33.82
1.01%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Cem Yılmaz, Diamond Elite Platinum Plus eleştirilerine cevap verdi

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yılbaşı akşamı Netflix’te yayınlanan 'Diamond Elite Platinum Plus' isimli gösterisine gelen eleştirileri ti'ye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cem Yılmaz, Diamond Elite Platinum Plus eleştirilerine cevap verdi

    Cem Yılmaz'ın son gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus', 31 Aralık 2021'de Netflix'te yayınlanmaya başladı. 190 ülkede yayınlanan gösteri, sosyal medyayı ikiye böldü.

    BEĞENEN VE BEĞENMEYENLER

    Yine aynı şey yaşandı ve Yılmaz'ın bazı hayranları gösteriye övgüler yağdırırken, bazı izleyiciler ise gösteriyi ve esprileri beğenmediğini dile getirdi.

    Yılmaz, Twitter hesabından Netflix’in "Türkiye’de en çok izlenen 10 yapım" listesinin görselini paylaşarak son gösterisine gelen eleştirilere esprili bir yanıt verdi.

    "CEM BİTMİŞ"

    Yılmaz, "Top 10 in Turkey!! 3-Witcher bozdu 2-Look Up yaramaz 1-Cem Bitmiş" yazdı.

    Cem Yılmaz, Diamond Elite Platinum Plus eleştirilerine cevap verdi #1

    Cem Yılmaz, Diamond Elite Platinum Plus eleştirilerine cevap verdi #2


    Görüş Bildir