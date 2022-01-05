Cem Yılmaz, Diamond Elite Platinum Plus eleştirilerine cevap verdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yılbaşı akşamı Netflix’te yayınlanan 'Diamond Elite Platinum Plus' isimli gösterisine gelen eleştirileri ti'ye aldı.

Cem Yılmaz'ın son gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus', 31 Aralık 2021'de Netflix'te yayınlanmaya başladı. 190 ülkede yayınlanan gösteri, sosyal medyayı ikiye böldü.

BEĞENEN VE BEĞENMEYENLER

Yine aynı şey yaşandı ve Yılmaz'ın bazı hayranları gösteriye övgüler yağdırırken, bazı izleyiciler ise gösteriyi ve esprileri beğenmediğini dile getirdi.

Yılmaz, Twitter hesabından Netflix’in "Türkiye’de en çok izlenen 10 yapım" listesinin görselini paylaşarak son gösterisine gelen eleştirilere esprili bir yanıt verdi.

"CEM BİTMİŞ"

Yılmaz, "Top 10 in Turkey!! 3-Witcher bozdu 2-Look Up yaramaz 1-Cem Bitmiş" yazdı.