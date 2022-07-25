Petrol
97.05
-1.35%
Euro
18.1555
0.18%
Dolar
17.7979
0.40%
Altın
987.18
0.22%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
394.647
-2.84%
BTXN Coin
10.55
-5.55%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Cem Yılmaz geçirdiği trafik kazasını anlattı

    Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 07:09
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cem Yılmaz geçirdiği trafik kazasını anlattı

    Yazı Bodrum'da geçiren Cem Yılmaz, aracıyla bir trafik kazası geçirdi.

    Yaşanan kazayla ilgili çıkan haberlerin ardından ise ünlü komedyen, sosyal medyadan açıklama yaptı. Cem Yılmaz, kazanın 10 gün önce yaşandığını açıkladı.

    "Eş dost telaş yapmış"

    Twitter'dan paylaşım yapan Yılmaz, "10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık. Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk. Sağ olsun eş dost telaş yapmış 'ölümden döndü' haberi görünce. Ölümden dönen mi var :) Elbette ölümden dönmedim direkt o yolda ilerliyorum teşekkürler." dedi.

    Cem Yılmaz geçirdiği trafik kazasını anlattı #1


    İlginizi Çekebilir

    İzmit Körfezi'nde karşı kıyıya 2 bin 622 metre yüzerek yarıştılar
    Yaşam

    İzmit Körfezi'nde karşı kıyıya 2 bin 622 metre yüzerek yarıştılar

    Darende'de çocuklara hediye dağıtıldı
    İç Haber

    Darende'de çocuklara hediye dağıtıldı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir