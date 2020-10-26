Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti

Komedyen Cem Yılmaz, geçen yıl sonundan beri birlikte olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ile ayrıldığını açıkladı.

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan ayrılık haberi geldi.

Açıklamayı Cem Yılmaz yaptı.

Ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz, magazin muhabirlerinin sorularına kısa ve net bir cevap verdi.

TV100'ün haberine göre; Cem Yılmaz, "Ayrıldınız mı" sorusunu "Evet, ayrıldık" şeklinde yanıtladı.

YUNANİSTAN'DA BAŞLAYAN AŞK

Geçtiğimiz sene sonunda ilk olarak Atina'da kameralara yakalanan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, kısa süre sonra gazetecilere net bir şekilde birlikte olduklarını açıklamıştı.

Daha önce de ayrılık iddialarıyla magazin gündemine gelen çift tatilden bir fotoğraf paylaşarak beraberliğinin devam ettiğini duyurmuştu.