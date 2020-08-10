Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'dan barışma fotoğrafı

Cem Yılmaz, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi oyuncu Serenay Sarıkaya'nın gönlünü aldı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve oyuncu Serenay Sarıkaya aşklarına bir şans daha verdi.

Şu an Bodrum tatilinde olan çiftten barışma sonrası ilk fotoğraf geldi.

YENİ KARARLAR ALINDI

Aşklarıyla da ayrılıklarıyla da gündemden düşmeyen ikili hayatlarında yeni kararlar aldı. Instagram’dan paylaşılan fotoğrafta ikilinin bir hayli keyifli olduğu görülüyor.