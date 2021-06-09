Cem Yılmaz isyan etti

Cem Yılmaz, kendisine aitmiş gibi paylaşılan sözler hakkında açıklama yaptı.

Komedyen Cem Yılmaz, bir Twitter hesabından kendisine ait sözmüş gibi paylaşılan yazıya sert tepki verdi.

Söz konusu paylaşımda, Cem Yılmaz’ın ‘Bu ülkenin en büyük sorunu 2 duble rakı içeni kafir, 2 rekat namaz kılanı da Müslüman zannetmek.’ şeklinde bir sözü olduğu yazıldı. Bu gönderiyi alıntılayarak kendi hesabından paylaşan Cem Yılmaz. tepki gösterdi.

"Bİ BİTMEDİNİZ"

Yılmaz paylaşımında, “Bu ülkenin en büyük sorunu bir şeyler geveleyip altına bir isim yazmak olsa gerek. Bi bitmediniz be. Nerede söylemişim bunu? Rüyanda mı?” ifadelerini kullandı.