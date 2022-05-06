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    Cem Yılmaz oğlu Kemal'in söylediklerini anlattı

    Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'le arasında geçen bir diyaloğu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 07:09
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 07:16
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    Cem Yılmaz oğlu Kemal'in söylediklerini anlattı

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk oldu.

    Cem Yılmaz oğluyla arasında geçen bir konuşmayı programda anlattı.

    Yılmaz, kendisine yapılan 'şişman' yorumlarıyla ilgili oğlu Kemal'in esprisini gülerek paylaştı.

    "Adamsın"

    Cem Yılmaz oğlunun kendisine "Baba görüyorum gazetelerde senin için, 'yaşlı şişman' diyorlar. Sen harika bir adamsın ya! Olur mu öyle şey, ben her zaman yanındayım, sen ölsen milletin IQ'sü düşer" dediğini söyledi.

    "Film para getirmiyor"

    Yakın zamanda film yapmayacağını belirten Cem Yılmaz, "Böyle bir kaynağım yok. Sinema filmi yapmak o kadar imkansız ki... 'Arif ve 216'yı 8.5-9 milyon dolar para (135 milyon TL) harcadık. 7 milyon kişi izlese, bilet başına 10 TL kalsa, 70 milyon TL" yorumunda bulundu.

    Cem Yılmaz oğlu Kemal in söylediklerini anlattı #1


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