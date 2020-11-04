Cem Yılmaz - Saadet Özsırkıntı yakınlaşması

Cem Yılmaz’ın gösterisinden sonra kendisini kuliste ziyaret eden güzel sunucu Saadet Özsırkıntı ile yakınlaştığı söyleniyor.

Ünlü şovmen Cem Yılmaz, geçtiğimiz kasım ayında Serenay Sarıkaya’yı Alice Müzikali’nde seyretmiş, ekibi tebrik etmek için Zorlu PSM’nin kulisine geçmiş ve burada Sarıkaya’yla tanışmıştı.

SERENAY'I ÇABUK UNUTTU

İlişkileri kısa sürede aşka dönüşen ikilinin, 10 aylık beraberlikten sonra geçtiğimiz günlerde bitmiştiç

27 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne alan ünlü komedyenin, şov sonrası kuliste konukları vardı. Onlardan biri de “O Ses Türkiye”deki sunuculuğuyla tanınan Saadet Özsırkıntı’ydı.

CEM'İN YENİ GÖZDESİ

Konuğuyla yakından ilgilenen Yılmaz, Özsırkıntı'nın telefonunu almış ve en yakın zamanda yemek yemek için söz istedi.