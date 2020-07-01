Cem Yılmaz, Seranay Sarıkaya'ya yüzüğü taktı

Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

Bir süredir ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikte olan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla yine gündeme gelmeyi başardı.

"AKŞAM GÜNEŞİ"

Sarıkaya'nın, “Batarken ufuktan bir akşam güneşi” notuyla paylaştığı fotoğraflarda, sol yüzük parmağındaki yüzük dikkat çekti.

Yüzüğü gören takipçileri Sarıkaya’yı soru yağmuruna tutarken, pek çok kişi ‘Cem, Serenay'a yüzüğü takmış’ yorumunda bulundu.