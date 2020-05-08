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    Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'yı dışarı çıkardı

    Serenay Sarıkaya dışarıya çıktığı anda objektifleri görünce, kapıda dondu kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2020 - 13:39
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    Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'yı dışarı çıkardı

    Sevgilisi Serenay Sarıkaya ile evinde karantinada olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Etiler’deki villasının önünde görüntülendi.

    SERENAY ŞOK OLDU

    Yılmaz, cipin içinde, sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın yanına gelmesini bekliyordu. Sarıkaya, objektifleri görünce kapıda kalakaldı. Sonra şaşkınlığını atlatıp cipe bindi.

    Sarıkaya, evliliğe dair sorulara yanıt vermedi. Cem Yılmaz ise yine gergindi. Haftalardır evde olan çiftin, hava almaya çıktığı öğrenildi.

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