Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'yı dışarı çıkardı

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Serenay Sarıkaya dışarıya çıktığı anda objektifleri görünce, kapıda dondu kaldı.

Sevgilisi Serenay Sarıkaya ile evinde karantinada olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Etiler’deki villasının önünde görüntülendi.

SERENAY ŞOK OLDU

Yılmaz, cipin içinde, sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın yanına gelmesini bekliyordu. Sarıkaya, objektifleri görünce kapıda kalakaldı. Sonra şaşkınlığını atlatıp cipe bindi.

Sarıkaya, evliliğe dair sorulara yanıt vermedi. Cem Yılmaz ise yine gergindi. Haftalardır evde olan çiftin, hava almaya çıktığı öğrenildi.