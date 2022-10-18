Cem Yılmaz, Tarkan'ın doğum gününü kutladı

Cem Yılmaz, dün 50 yaşına basan Tarkan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Ünlü şarkıcı Tarkan, dün 50. yaşına bastı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'Megastar'ın doğum gününü kutladı.

"Sen çok yaşa Tarkan..."

Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Yılmaz, Tarkan'a, "Nice yıllar kral... Yarım asırlık ömründe bize hep cömert davrandın, bizimle hep güzellikleri paylaştın. Bir derdini söylemedin, birimize yük olmadın. Hep ferahlık, mutluluk, moral verdin. Sen çok yaşa Tarkan..." sözleriyle seslendi.

Cem Yılmaz'ın gönderisi, takipçilerinden oldukça ilgi gördü.