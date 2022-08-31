Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu İskoçya'da

Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu İskoçya'da

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, arkadaşlarıyla gittiği İskoçya'da kilt giydi.

Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol alan Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya arkadaşlarıyla birlikte İskoçya turuna çıktı.

Milli giysiyi giydiler

Doğal güzellikleriyle ünlü İskoçya'yı gezen Yılmaz ve Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin milli giysisi olan kilt giymeyi de ihmal etmedi.

Yılmaz, bu anı fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Nilperi Şahinkaya bu pozu; "İskoçya'nın koçları" noyuyla paylaştı.