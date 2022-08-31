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    Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu İskoçya'da

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, arkadaşlarıyla gittiği İskoçya'da kilt giydi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 08:36
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    Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu İskoçya'da

    Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol alan Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya arkadaşlarıyla birlikte İskoçya turuna çıktı.

    Milli giysiyi giydiler

    Doğal güzellikleriyle ünlü İskoçya'yı gezen Yılmaz ve Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin milli giysisi olan kilt giymeyi de ihmal etmedi.

    Yılmaz, bu anı fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

    Nilperi Şahinkaya bu pozu; "İskoçya'nın koçları" noyuyla paylaştı.

    Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu İskoçya da #1

    Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu İskoçya da #2

    Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu İskoçya da #3

    Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu İskoçya da #4

    Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu İskoçya da #5

    Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu İskoçya da #6


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