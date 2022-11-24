Cem Yılmaz, yeniden Serenay Sarıkaya'yla yakınlaştı

Seda Akman ile yeni aşka yelken açtığı söylenen Cem Yılmaz, eski aşkı Serenay Sarıkaya'yla samimi bir akşam geçirdi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ayrılığının ardından kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile kısa bir birliktelik yaşamıştı. Ünlü komedyen, şimdilerde ise Seda Akman ile anılıyor.

Akman'la ilişkisinin cicim aylarında olan Yılmaz'ın, son olarak eski aşkı Serenay Sarıkaya ile yakınlaşması gündem oldu.

"Yorgunum"

'Alice Müzikali' gösterisinin çıkışında Etiler'de görüntülenen Serenay Sarıkaya'ya, Cem Yılmaz soruldu. Güzel oyuncu, "Oyundan geldim, yorgunum. Görüşürüz." şeklinde yanıt verdi.

"Hayatım" dedi

Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Cem Bey'in hayatında bir kişi vardı. Size de, 'Canım', 'Hayatım' dedi." sözlerini ise yanıtsız bıraktı. Sarıkaya, ardından hızla evinin yolunu tuttu.