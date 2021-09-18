Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı

Kendisi ile ağabeyi Can Yılmaz adına çeşitli yerlerden para istendiği uyarısında bulunan Cem Yılmaz, “Yahu ‘ben Cem, hemen 1500 IBAN’ıma atıvere’ inanana artık ne diyeyim” dedi.

Son olarak Erşan Kuneri dizisinin çekimlerini tamamlayan Cem Yılmaz, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ünlü komedyen, hayranlarını dolandırıcılık konusunda uyardı.

Yılmaz, kendi ve ağabeyi Can Yılmaz adına çeşitli yerlerden para istendiği uyarısında bulunarak "Lütfen böyle telefon, mesaj ve DM vs. itibar etmeyin” dedi.

“DOLANDIRICILIKLAR DUYUYORUM”

Komedyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp ‘kardeş merhaba ben Cem Yılmaz’ım’. Yok işte ‘ben abisiyim’. ‘Zafer abinin selamı var’ gibi ‘kartın pinini unuttum az sonra bizim yeğen gelecek 1700 lira veriver’ gibi dolandırıcılıklar duyuyorum.





“ENTERESAN AMA VARMIŞ”

Şimdi çaresizliği anlıyorum da. Yahu ‘ben Cem, hemen 1500 IBAN’ıma atıver’e inanana artık ne diyeyim. Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Enteresan ama varmış bu.”