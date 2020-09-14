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    Cem Yılmaz'dan okul açıklaması

    Komedyen Cem Yılmaz önceki gün oğlu Kemal’le kırtasiye alışverişine çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 07:38
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    Cem Yılmaz'dan okul açıklaması

    Cem Yılmaz, önceki gün oğlu Kemal’le Zorlu AVM’ye gitti.

    Kemal için kırtasiye malzemeleri alan ünlü komedyen, “Bazı ünlüler pandemi sürecinde çocuklarına özel öğretmen tuttuğunu açıkladı, sizin böyle bir düşünceniz var mı?” sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi:

    "KEMAL'E ÖZEL ÖĞRETMEN YOK"

    “Türkiye’de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle olacak. Onlar ‘bazı ünlüler’. Biz normal insanlarız.”

    DEMET AKALIN ÖĞRETMEN TUTTU

    Kızı Hira için sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tuttuğunu açıklayan Demet Akalın’ın bu kararı sosyal medyada gündem olmuştu.

    Cem Yılmaz dan okul açıklaması #1

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