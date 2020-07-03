Cem Yılmaz'dan Ozan Güven açıklaması

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, şiddet haberleriyle gündeme gelen yakın arkadaşı Ozan Güven hakkında açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Ozan Güven, bir süredir birlikte olduğu Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde.

Birçok ünlü isimden tepki alan Ozan Güven'le ilgili bir mesaj da yıllardır samimi olduğu yakın dostu Cem Yılmaz'dan geldi.

Birkaç gündür Ozan Güven'in sevgilisine şiddet uyguladığı yönündeki haberlere sessiz kalan Cem Yılmaz, bugün arkadaşını eleştirmeden bir paylaşımda bulundu.

"HER ŞEY BİRBİRİNE GİRİYOR"

Konuda tarafsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin 'tarafı' olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden 'Sen de bir şey söyle' isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın. Sosyal medya üzerinden bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.