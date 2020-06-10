Cem Yılmaz'dan Şener Şen uyarısı

Usta oyuncu Şener Şen, adına açılan sahte hesaplarla uğraşmaya devam ediyor.

Sosyal medyada adına açılan sahte hesap açan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunan ünlü sanatçı Şener Şen'in başı yine derde girdi.

Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı adına açılan bir hesabı kısa sürede aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 80 bin kişi takip etmeye başladı.

"TAKİP ETMEYİN"

Bu durumu gören yakın dostu Cem Yılmaz, hemen bir uyarı mesajı paylaştı. Yılmaz, sahte hesapları sosyal medyada ifşa edip "Şener Şen ve Ferhan Şensoy adıyla açılan ısrarla onlar adına zırvalamaya devam eden bu iki hesabı takip etmeyin. Bir Ferhan Şensoy kitabı okuyun,bir Şener Şen filmi izleyin" yazdı.