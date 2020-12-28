Cem Yılmaz'dan SMA hastası bebeğe 100 bin TL bağış

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, SMA hastası bebek için yaptığı bağışla gönülleri fethetti.

Ünlü oyuncular ve sosyal medya fenomenleri, SMA hastası bebeklerin tedavileri için gerekli paraları toplamak için harekete geçti. Peş peşe canlı yayın yapan ünlü isimler, hayranlarından ve yayına katılan sanat camiasının sevilen isimlerinden bağış topluyor.

100 BİN TL VERDİ

Bu yayınlardan birini de Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli Burnaz yaptı. Canlı yayınına konuk olan Cem Yılmaz ise 1,5 yaşındaki SMA hastası Mert Adrian'ın tedavisi için 100 bin TL bağış yaptı. Ünlü isim, yaptığı bağışla gönülleri fethetti.

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası olan 1,5 yaşındaki Mert Adrian'ın sağlığına kavuşabilmesi için 2.4 milyon dolarlık Zolgensma isimli gen tedavisine başlanması gerekiyor.