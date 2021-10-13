Cem Yılmaz'ın 3 NFT'si 220 bin liraya satıldı

NFT çılgınlığına katılan ünlü komedyen Cem Yılmaz, eserden 220 bin lira kazandı.

Komedyenlik, senaristlik ve oyunculuğunun yanı sıra karikatürist de olan ve bir Cem Yılmaz, çizimlerini satışa sundu. Oluşturduğu NFT'leri, OpenSea isimli bir platformda sergileyen Yılmaz'ın, 3 NFT'si satıldı.

TOPLAMDA 24 BİN 500 DOLAR KAZANDI

Yılmaz'ın '000001KIZ' isimli NFT'si 6 ethereum yani yaklaşık 21 bin dolar, 'CYHEAD000001 RED' 0,53 ethereum, 'CYHEAD000005 NAVY' ise 0,5 ethereum üzerinden toplamda 3 bin 500 dolara alıcı buldu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Yılmaz, eserlerini satın alan Okan Uçkun, Rıza Selçuk Saydam ve 'Whisky Bath' isimli kullanıcıya Twitter hesabı üzerinden teşekkür etti.

Cem Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada, NFT'lerini satın alan kişilere gösterilerinde 2 kişilik davetiye vereceğini duyurmuştu.