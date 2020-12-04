Cem Yılmaz'ın keyifsiz halleri

Serenay Sarıkaya ayrılığı, Cem Yılmaz'ı agresif biri haline getirdi.

Serenay Sarıkaya'dan ayrıldığından beri bir türlü yüzü gülmeyen Cem Yılmaz, son dönemdeki gergin ve asabi tavırlarına devam ediyor.

Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'ndaki özel bir sağlık kliniğinden çıkarken görüntülendi.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili sorular üzerine "Sağlık durumum iyi kardeşim merak etmeyin. Diş hekiminden çıktım. Evet, çocuk aldırdım yani." şeklinde ilginç bir çıkışta bulundu.

SERENAY'LA DA OLMADI

Magazin gündeminden düşmeyen aşklarıyla son dönemin en çok konuşulan ünlülerinden olan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda inişli çıkışlı ilişkilerini bitirme kararı almıştı.

Sürpriz ayrılığın ardından flaş bir gelişme yaşandı. Cem Yılmaz'ın (47), kendisinden 17 yaş küçük sunucu Saadet Özsırkıntı ile flört ettiği öne sürüldü.