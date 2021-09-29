Cem Yılmaz'ın Londra'daki gösterisi iptal edildi

Cem Yılmaz, 31 Ekim 2021 tarihinde Londra'da gerçekleşmesi planlanan 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' adlı gösterisinin, pandemi önlemleri kapsamında iptal edildiğini duyurdu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisini üzen bir haberi takipçileriyle paylaştı. Yılmaz, 31 Ekim 2021 tarihinde Londra'da gerçekleşmesi planlanan 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' gösterisinin, pandemi önlemleri kapsamında iptal edildiğini açıkladı.

"ÜZÜLDÜĞÜM BİR HABER"

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, "Üzüldüğüm bir haber... Gösteriye alınan biletlerin ödemeleri alıcıların hesaplarına otomatik olarak yatırılacaktır." ifadelerini kullandı.